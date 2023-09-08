МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Российский рынок государственных облигаций закладывает повышение ключевой ставки Банком России на следующей неделе, рассказал РИА Новости главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак. "Ямал СПГ" частично погасил облигации, заявил Минфин

По итогам биржевых торгов в четверг, 7 сентября, кривая доходности ОФЗ приобрела инверсную форму, которая в начале торгов пятницы стала более выраженной за счет сохранения опережающего роста доходности на коротком конце кривой по сравнению с длинным. С начала сентября рост доходности в среднем по рынку составил уже 72 базисных пунктов, говорит эксперт.

При этом по выпускам со сроком обращения до трех с половиной лет доходность выросла в пределах 97-177 базисных пунктов (в среднем на 120 базисных пунктов), достигнув по выпускам со сроком обращения один и два года максимальных уровней 11,85% и 11,88% годовых.

Средне- и долгосрочные выпуски продемонстрировали рост в пределах 41-77 (в среднем 55) базисных пунктов и 20-39 (в среднем 22) базисных пунктов соответственно. При этом доходность самых долгосрочных выпусков вышла на уровень 11,67-11,75% годовых. В последний раз инверсная форма кривой доходности ОФЗ наблюдалась с начала января по начало июня 2022 года, напоминает эксперт.

"Ускорение снижения цен на рынке ОФЗ, наблюдаемое с начала нового месяца, произошло на фоне роста ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики Банком России. Причиной резкой смены настроений инвесторов стало заявление председателя Банка России, сделанное в прошлую пятницу (1 сентября), о возможности повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, которое пройдет 15 сентября. А в начале текущей недели возможность повышения ставки подтвердил зампред регулятора, отметив сохранение значимых проинфляционных рисков", — сказал Ермак.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 1 сентября говорила, что Банк России не исключает повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании, но допускает и ее сохранение на текущем уровне в 12% годовых. Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин 5 сентября отмечал, что проинфляционные риски в России остаются значимыми, ЦБ не исключает возможности повышения ключевой ставки на следующем заседании.

В середине недели снижение цен на вторичном рынке ускорилось после признания Минфином двух аукционов по размещению ОФЗ несостоявшимися в связи с отсутствием заявок инвесторов по приемлемым ценам. Кроме того, рост ожидания повышения ключевой ставки происходит на фоне возобновившегося ослабления рубля, которое было временно приостановлено в середине августа после внепланового повышения ключевой ставки Банком России до 12%. Вот и все: 99 рублей за доллар

"Я ожидаю, что повышение ключевой ставки на сентябрьском заседании Банка России может составить не менее 200 базисных пунктов. При этом не исключаю, что на этом более высоком уровне ключевая ставка продержится не долго, и уже в первом квартале 2024 года может начаться плавный цикл ее снижения. В связи с этим мы ожидаем сохранение и даже усиления инверсной формы кривой ОФЗ за счет опережающего роста ставок на коротком конце кривой и преимущественного сохранения вблизи текущих уровней ставок долгосрочных бумаг", — заключил Ермак.