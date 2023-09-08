МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-август сократились на 38,2%, до 4,836 триллиона рублей, ненефтегазовые – выросли на 24,2% до 12,155 триллиона рублей, говорится в материалах на сайте Минфина. Цена дизеля на российской бирже превысила 70 тысяч рублей за тонну

"Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 12 155 млрд рублей и увеличились на 24,2% г/г. Динамика поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) остается в устойчиво положительной области — в том числе к уровню 2021 года (как менее подверженному статистическим эффектам базы)", — говорится в сообщении.

В целом, по данным министерства, объем и траектория поступления ненефтегазовых доходов по итогам января-августа 2023 года свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной в действующем законе о бюджете на текущий год.

"Нефтегазовые доходы составили 4 836 млрд рублей и снизились на 38,2% г/г, что связано с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Юралс, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа", — говорится в сообщении.

Минфин отмечает, что месячная динамика нефтегазовых доходов вышла на траекторию, превышающую их базовый уровень (8 триллионов рублей рублей в год).

"Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов", — подчеркивается в сообщении.