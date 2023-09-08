МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Ограничение розничной цены на бензин и дизельное топливо в России без субсидий от государства может привести к банкротству независимых автозаправок и увеличению поставок на экспорт, а значит и к возникновению дефицита на внутреннем рынке, прокомментировал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. Цена дизеля на российской бирже превысила 70 тысяч рублей за тонну

В пятницу лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что его фракция в Госдуме подготовила законопроект, которым предлагается установить порядок определения предела розничных цен на топливо. По его словам, люди часто обращали внимание на высокую стоимость бензина, которая влияет на рост цен на продукты и услуги.

"Ограничение розничной цены на бензин — это попытка лечения симптома, а не самой болезни. Если к таким ограничениям не добавить субсидий со стороны государства, что выглядит проблематично в условиях дефицита бюджета, то при текущем состоянии оптового рынка мы можем увидеть банкротство независимых АЗС и увеличение поставок на экспорт, где цены выше, что привело бы к возникновению дефицита", — сказал эксперт.

По его мнению, наиболее ожидаемой мерой является квотирование экспорта, что создало бы профицит на внутреннем рынке. "РФ производит значительно больше бензина и дизеля, чем потребляет, однако сочетание крайне привлекательных экспортных цен и снижения демпферных выплат может стимулировать нефтяников выбирать не внутренний рынок", — сказал Кауфман. Также, по словам эксперта, для решения проблемы с ценами на топливо ожидаемо согласование расписания ремонта НПЗ с сезонными колебаниями спроса на рынке.

Биржевые цены на топливо в России с лета обновляют рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Параллельно с этим в конце лета ряд южных субъектов РФ пожаловался на рост цен и перебои с поставками топлива. Экспертами рост цен на топливо объяснялся в том числе серым экспортом. Первый замминистра энергетики Павел Сорокин сообщил в среду, что Минэнерго РФ внесло в кабмин и администрацию президента проект указа, согласно которому право экспортировать нефтепродукты останется только у производителей.

Президент России Владимир Путин в июле подписал закон о "донастройке" топливного демпфера. Документ корректирует демпфирующий механизм таким образом, что на 50% сокращает выплаты по демпферу с 1 сентября до 31 декабря 2026 года как по бензину, так и по дизтопливу, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям повлечет дальнейший рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС.