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Суд в Москве прекратил производство по иску "Транснефти"
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Арбитражный суд Москвы в пятницу прекратил производство по иску "Транснефти", требовавшей взыскать с "Башнефти", подконтрольной крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть",... ПРАЙМ, 08.09.2023
финансы, экономика, новости, россия, транснефть, башнефть, иск
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в пятницу прекратил производство по иску "Транснефти", требовавшей взыскать с "Башнефти", подконтрольной крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть", более 423 миллионов рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Причины прекращения рассмотрения дела пока не сообщаются.
Этот иск был подан в суд в конце декабря одновременно с другим иском "Транснефти" – к самой "Роснефти" о взыскании более 395 миллионов рублей. Производство по тому делу было прекращено в августе в связи с отказом от иска.
Как пояснил ранее РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин, основанием для исков стал технический вопрос, связанный с невыполнением договорных обязательств об объемах сдачи и транспортировки нефтепродуктов в 2020 и 2021 годах. По его словам, с отдельными грузоотправителями удалось заключить соглашения об урегулировании, например, с "Газпром нефтью", "Лукойлом", "а есть те, кто считает правильным находить решение в судебном порядке".