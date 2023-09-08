МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в пятницу прекратил производство по иску "Транснефти", требовавшей взыскать с "Башнефти", подконтрольной крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть", более 423 миллионов рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел. "Газпром" подает газ через Украину по заявкам на 8 сентября

Причины прекращения рассмотрения дела пока не сообщаются.

Этот иск был подан в суд в конце декабря одновременно с другим иском "Транснефти" – к самой "Роснефти" о взыскании более 395 миллионов рублей. Производство по тому делу было прекращено в августе в связи с отказом от иска.

Как пояснил ранее РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин, основанием для исков стал технический вопрос, связанный с невыполнением договорных обязательств об объемах сдачи и транспортировки нефтепродуктов в 2020 и 2021 годах. По его словам, с отдельными грузоотправителями удалось заключить соглашения об урегулировании, например, с "Газпром нефтью", "Лукойлом", "а есть те, кто считает правильным находить решение в судебном порядке".