РИМ, 8 сен — ПРАЙМ. Национальный союз потребителей (Unc) призвал правительство Италии принять срочные меры для обуздания инфляции, чтобы отменить "принудительную диету", на которой вынуждены сидеть многие семьи, затянувшие пояса, говорится в заявлении его президента Массимилиано Доны. В Германии обвинили правительство в деиндустриализации страны

Проанализировав последнюю информацию Национального института статистики (Istat) о розничных продажах, эксперты союза пришли к выводу, что в стране продолжается сокращение потребления, одна из главных причин которого — сильная инфляция. Согласно данным Istat, объем розничной торговли в июле в стоимостном выражении увеличился на 0,4% по сравнению с июнем и на 2,7% в годовом исчислении. Однако Дона назвал этот рост "миражом, созданным инфляцией".

"Итальянцы продолжают тратить больше, чтобы получить меньше. Если исключить инфляцию, окажется, что объем продаж как в июне, так и в июле упал в годовом исчислении на 4,5%. Что касается продовольственных товаров, то за год разрыв между общей стоимостью покупок, которая увеличилась на 5,6%, и объемом продаж, снизившимся на 4,7%, составил 10,3 процентного пункта. Это пропасть. Это принудительная диета, поскольку семьи вынуждены затянуть пояса и есть поменьше, чтобы дотянуть до конца месяца", — подчеркнул он.

"Существует острая необходимость вмешательства правительства в борьбу с инфляцией путем снижения акцизов на топливо и восстановления скидок по счетам за свет и газ, как для семей, так и для предприятий, чтобы избежать экспоненциального роста конечных цен на продукцию", — отметил глава союза.

Ранее другое итальянское объединение потребителей Altroconsumo заявило, что за год продовольственные товары в супермаркетах подорожали на 12,6%, причем цены на них выросли почти в пять раз сильнее, чем годом ранее.

Также в конце июня исследовательский центр Всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Confindustria) опубликовал доклад, который показал, что итальянцы быстро сокращают расходы на приобретение товаров краткосрочного пользования, прежде всего пищевых продуктов. Согласно этому исследованию, расходы итальянских семей на продовольствие в прошлом году снизились на 3,7%, причем в четвертом квартале — на 8,7% по сравнению с первым кварталом 2021 года.