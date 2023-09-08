БЕРЛИН, 8 сен — ПРАЙМ. ООН согласилась на условия России для возращения зерновой сделки, заявляет немецкое издание Bild, ознакомившееся с письмом генсека организации Антониу Гутерреша министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Российское зерно собираются вывести в Африку на 40 судах, пишет СМИ

Bild уточняет, что ООН предложила российской стороне страхование российских судов, разрешения швартоваться в Европе, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT и возврат замороженных в Евросоюзе российских активов, так как это должно "возобновить черноморскую инициативу", как цитирует издание из документа.

Как считает немецкое издание, их реализация "выполнит требования" России.

Зерновая сделка, подписанная Россией, Турцией, ООН и Украиной в 2022 году, предполагала вывоз на мировые рынки российского и украинского продовольствия. Москва не раз заявляла, что часть договоренностей, связанных с российским экспортом, не выполняется. В июле 2023 года Россия уведомила о прекращении действия зерновой сделки.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва вернется к "черноморской инициативе", когда все пункты меморандума Россия — ООН, содержащие часть сделки, касающуюся российского экспорта, будут выполнены.

Позднее генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что для возрождения "черноморской инициативы" нужно создать систему взаимных гарантий. Он подчеркивал, что восстановление зерновой сделки — одна из главных задач ООН