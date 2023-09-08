МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Эстония стремиться стать первой страной Евросоюза, узаконившей конфискацию российских активов в 2023 году, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкну. Эксперт предположил, что ЕС уступит Киеву по зерновому эмбарго

"Эстония планирует стать первой страной Европейского Союза, которая в этом году узаконит конфискацию активов, находящихся под санкциями…, для финансирования восстановления Украины", — говорится в сообщении агентства.

В МИДе Эстонии сообщили, что законопроект должен быть одобрен в течение двух недель.

Ранее эстонское Бюро данных по отмыванию денег (RAB) сообщило, что в Эстонии заморожено 34,8 миллиона евро, в том числе более 8,7 миллионов евро на счетах авансовых платежей Налогово-таможенного департамента.

После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро.

Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".

Несмотря на неоднократные заявления Еврокомиссии о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию.

Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, становится очевидным, что "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших авуаров никак не получается".