Bloomberg: Эстония может стать первой, кто узаконит конфискацию активов России
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Эстония стремиться стать первой страной Евросоюза, узаконившей конфискацию российских активов в 2023 году, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкну.
"Эстония планирует стать первой страной Европейского Союза, которая в этом году узаконит конфискацию активов, находящихся под санкциями…, для финансирования восстановления Украины", — говорится в сообщении агентства.
В МИДе Эстонии сообщили, что законопроект должен быть одобрен в течение двух недель.
Ранее эстонское Бюро данных по отмыванию денег (RAB) сообщило, что в Эстонии заморожено 34,8 миллиона евро, в том числе более 8,7 миллионов евро на счетах авансовых платежей Налогово-таможенного департамента.
После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро.
Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".
Несмотря на неоднократные заявления Еврокомиссии о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию.
Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, становится очевидным, что "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших авуаров никак не получается".
https://1prime.ru/state_regulation/20230908/841696399.html