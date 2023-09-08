КАЗАНЬ, 8 сен — ПРАЙМ. Спрос на участие китайских партнеров в российских проектах растет, на повестке сейчас 79 реальных инвестиционных проектов, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Новак провел совещание о поставках топлива аграриям

"Главное, наверное, то, что наш рост торговли подкрепляется еще инвестициями. У нас сейчас на повестке 79 проектов, это реальные проекты. И сейчас по всем ведомствам, скажем так, идет большая перезагрузка, и спрос на участие китайских партнеров в российских проектах тоже растет", — сказал Решетников.

Это спрос, по информации министра, связан в том числе с привлечением китайских технологий, с заменой технологий зарубежных компаний, которые уходят.

"В общем и целом вот за этот год очень многие российские компании перепроектировали, изменили свои технологии, изменили свои инвестиционные решения и сделали выбор в пользу китайских поставщиков. Ну, как правило, это комбинированные российско-китайские уже технологии. Поэтому это тоже дополнительные возможности", — отметил он.

Решетников отметил, в частности, что российские компании ждут китайских партнеров в крупных нефтегазохимических проектах, и пригласил их инвестировать в эту сферу.