МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером на фоне ослабевающего доллара, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США растут после непродолжительного снижения

По состоянию на 17.47 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 8,75 доллара, или на 0,45%, до 1 950,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,55% — до 23,367 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,22%, до 104,83 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте и наоборот.

Двигателем котировок золота может служить укрепляющееся среди аналитиков мнение, что Федеральная резервная система США на своем заседании 19-20 сентября не станет повышать учетную ставку, а сохранит ее на уровне 5,25-5,5%. Повышение учетной ставки, как правило, укрепляет национальную валюту.