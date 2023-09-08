2023-09-08T18:16:51+03:00
2023-09-08T18:16:51+03:00
2023-09-08T18:16:51+03:00
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Золото дорожает на ослабевающем долларе
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Стоимость золота растет в пятницу вечером на фоне ослабевающего доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.47 мск цена декабрьского фьючерса на золото на... ПРАЙМ, 08.09.2023
рынки, экономика, новости, мир, стоимость золота
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером на фоне ослабевающего доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.47 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 8,75 доллара, или на 0,45%, до 1 950,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,55% — до 23,367 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,22%, до 104,83 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте и наоборот.
Двигателем котировок золота может служить укрепляющееся среди аналитиков мнение, что Федеральная резервная система США на своем заседании 19-20 сентября не станет повышать учетную ставку, а сохранит ее на уровне 5,25-5,5%. Повышение учетной ставки, как правило, укрепляет национальную валюту.