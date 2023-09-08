ВАШИНГТОН, 8 сен — ПРАЙМ. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) не разрешило бизнесмену Илону Маску запустить космический корабль Starship до устранения причин апрельской аварии.

" Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск

Аналитик назвал условия, при которых Маск заслуживает Нобелевской премии

На этой неделе Маск объявил о готовности Starship к новому старту с площадки в Бока Чика на побережье Техаса и ждет санкции регулятора.

FAA заявило о завершении расследования произошедшей 20 апреля, когда Starship вместе с ракетой-носителем Super Heavy через несколько минут после запуска стал неконтролируемо вращаться и разрушился, в ходе которого, по словам регулятора, обнаружили "множественные причины" аварии и определили для компании Маска SpaceX 63 "коррекционных действия" во избежание рецидивов.

"Завершение расследование происшествия не означает немедленного возобновления пусков Starship в Бока Чика. SpaceX должна имплементировать все коррекционные действия, значимые для общественной безопасности, подать заявку и получить модифицированную лицензию от FAA", — сообщается в заявлении.

 