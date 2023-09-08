2023-09-08T18:51:57+03:00
2023-09-08T18:51:57+03:00
2023-09-08T18:51:57+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230908/841697077.html
Власти США отказали Маску в запуске Starship
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) не разрешило бизнесмену Илону Маску запустить космический корабль Starship до устранения причин апрельской аварии. На этой... ПРАЙМ, 08.09.2023
экономика, технологии, новости, сша, илон маск, ракета
https://cdnn.1prime.ru/images/83238/25/832382509.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83238/25/832382509.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83238/25/832382504.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83238/25/832382504.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83238/25/832382501.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83238/25/832382501.jpg
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230907/841685954.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 8 сен — ПРАЙМ. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) не разрешило бизнесмену Илону Маску запустить космический корабль Starship до устранения причин апрельской аварии.
На этой неделе Маск объявил о готовности Starship к новому старту с площадки в Бока Чика на побережье Техаса и ждет санкции регулятора.
FAA заявило о завершении расследования произошедшей 20 апреля, когда Starship вместе с ракетой-носителем Super Heavy через несколько минут после запуска стал неконтролируемо вращаться и разрушился, в ходе которого, по словам регулятора, обнаружили "множественные причины" аварии и определили для компании Маска SpaceX 63 "коррекционных действия" во избежание рецидивов.
"Завершение расследование происшествия не означает немедленного возобновления пусков Starship в Бока Чика. SpaceX должна имплементировать все коррекционные действия, значимые для общественной безопасности, подать заявку и получить модифицированную лицензию от FAA", — сообщается в заявлении.