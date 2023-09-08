ВАШИНГТОН, 8 сен — ПРАЙМ. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) не разрешило бизнесмену Илону Маску запустить космический корабль Starship до устранения причин апрельской аварии. Аналитик назвал условия, при которых Маск заслуживает Нобелевской премии

На этой неделе Маск объявил о готовности Starship к новому старту с площадки в Бока Чика на побережье Техаса и ждет санкции регулятора.

FAA заявило о завершении расследования произошедшей 20 апреля, когда Starship вместе с ракетой-носителем Super Heavy через несколько минут после запуска стал неконтролируемо вращаться и разрушился, в ходе которого, по словам регулятора, обнаружили "множественные причины" аварии и определили для компании Маска SpaceX 63 "коррекционных действия" во избежание рецидивов.

"Завершение расследование происшествия не означает немедленного возобновления пусков Starship в Бока Чика. SpaceX должна имплементировать все коррекционные действия, значимые для общественной безопасности, подать заявку и получить модифицированную лицензию от FAA", — сообщается в заявлении.