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2023
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Экономика России во втором квартале выросла на 4,9 процента
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Рост ВВП России во втором квартале 2023 года составил 4,9%, свидетельствуют данные Росстата. Статистическое ведомство в пятницу опубликовало первую оценку о производстве ВВП во... ПРАЙМ, 08.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Рост ВВП России во втором квартале 2023 года составил 4,9%, свидетельствуют данные Росстата.
Статистическое ведомство в пятницу опубликовало первую оценку о производстве ВВП во втором квартале 2023 года, она совпала с предварительной оценкой (была опубликована в августе).
"Объем ВВП России за второй квартал 2023 года составил в текущих ценах 39 392,4 миллиарда рублей. Индекс физического объема ВВП относительно второго квартала 2022 года составил 104,9%, относительно первого квартала 2023 года – 108,6%. Индекс-дефлятор ВВП за второй квартал 2023 года по отношению ко второму кварталу 2022 года составил 102,8%", — говорится в документе.
Объем ВВП за первое полугодие 2023 года составил в текущих ценах 75,392 триллиона рублей, индекс его физического объема относительно первого полугодия 2022 года составил 101,6%.
В первом квартале текущего года ВВП снизился на 1,8%.