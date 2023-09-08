МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Рост ВВП России во втором квартале 2023 года составил 4,9%, свидетельствуют данные Росстата. Новак провел совещание о поставках топлива аграриям

Статистическое ведомство в пятницу опубликовало первую оценку о производстве ВВП во втором квартале 2023 года, она совпала с предварительной оценкой (была опубликована в августе).

"Объем ВВП России за второй квартал 2023 года составил в текущих ценах 39 392,4 миллиарда рублей. Индекс физического объема ВВП относительно второго квартала 2022 года составил 104,9%, относительно первого квартала 2023 года – 108,6%. Индекс-дефлятор ВВП за второй квартал 2023 года по отношению ко второму кварталу 2022 года составил 102,8%", — говорится в документе.

Объем ВВП за первое полугодие 2023 года составил в текущих ценах 75,392 триллиона рублей, индекс его физического объема относительно первого полугодия 2022 года составил 101,6%.

В первом квартале текущего года ВВП снизился на 1,8%.