МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) получила 21,237 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию инвестиционного проекта по обновлению водного флота, следует из сообщения компании.

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"ГТЛК получила 21,237 миллиарда рублей из ФНБ на реализацию инвестпроекта по обновлению водного флота. За счет этих средств ГТЛК в 2023 году проавансирует производство новых судов на отечественных верфях", — говорится в сообщении.

Уточняется, что инвестиционный проект по обновлению флота предусматривает строительство 260 судов в ближайшие пять лет. Общий объем инвестиций составил 231 миллиард рублей, из которых 136 миллиардов составят средства ФНБ, 10 миллиардов – средства федерального бюджета и 85 миллиардов рублей – заемное финансирование.

Средства ФНБ предоставляются ГТЛК посредством приобретения облигаций компании. Размещение осуществляется по закрытой подписке в пользу Минфина России.

В начале 2023 года правительство РФ утвердило 4 разработанных ГТЛК инвестиционных проекта с использованием средств ФНБ в сегментах городского пассажирского, водного и воздушного транспорта.

ГТЛК находится в федеральной собственности под управлением Минтранса и Минфина. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.