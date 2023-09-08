МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) получила 21,237 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию инвестиционного проекта по обновлению водного флота, следует из сообщения компании. Правительство Италии призвали срочно обуздать инфляцию

"ГТЛК получила 21,237 миллиарда рублей из ФНБ на реализацию инвестпроекта по обновлению водного флота. За счет этих средств ГТЛК в 2023 году проавансирует производство новых судов на отечественных верфях", — говорится в сообщении.

Уточняется, что инвестиционный проект по обновлению флота предусматривает строительство 260 судов в ближайшие пять лет. Общий объем инвестиций составил 231 миллиард рублей, из которых 136 миллиардов составят средства ФНБ, 10 миллиардов – средства федерального бюджета и 85 миллиардов рублей – заемное финансирование.

Средства ФНБ предоставляются ГТЛК посредством приобретения облигаций компании. Размещение осуществляется по закрытой подписке в пользу Минфина России.

В начале 2023 года правительство РФ утвердило 4 разработанных ГТЛК инвестиционных проекта с использованием средств ФНБ в сегментах городского пассажирского, водного и воздушного транспорта.

ГТЛК находится в федеральной собственности под управлением Минтранса и Минфина. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.