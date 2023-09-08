МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России в августе по сравнению с июлем выросла на 4,1%, бензина — на 2,49%, свидетельствуют данные Росстата. Экономика России во втором квартале выросла на 4,9 процента

Как указано в материалах ведомства, розничная стоимость бензина выросла за август на 2,49% и на 7,72% в годовом выражении. Средняя цена дизельного топлива выросла на 4,1% в августе по сравнению с июлем, в годовом выражении данных не приводится. Инфляция при этом в августе 2023 года составила лишь 0,28%.

Также за отчетный период подорожало газомоторное топливо — на 1,8% по сравнению с предшествующим месяцем.

Что касается недельной динамики розничных цен, то за период с 28 августа по 4 сентября средняя цена бензина выросла на 0,5% — до 54,83 рубля за литр. В частности, Аи-92 подорожал на 0,5%, или 25 копеек, — до 50,67 рубля, Аи-95 — на 0,56%, или 31 копейку, до 55,38 рубля, Аи-98 — на 0,57%, или 38 копеек, до 66,9 рубля за литр. Цена дизельного топлива за неделю подскочила на 1,2%, или 74 копейки, — до 61,58 рубля за литр.

Производство бензина в России за отчетную неделю сократилось на 4,9% по сравнению с предыдущей неделей — до 834,4 тысячи тонн. Производство дизтоплива сократилось на 1,2%, до 1,698 миллиона тонн.

Президент России Владимир Путин в июле подписал закон о корректировке топливного демпфера. Документ корректирует демпфирующий механизм таким образом, что на 50% сокращает выплаты по демпферу с 1 сентября до 31 декабря 2026 года как по бензину, так и по дизтопливу, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям повлечет дальнейший рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС.