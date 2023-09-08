МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Продовольственная дефляция в РФ в августе 2023 года в месячном выражении составила 0,06%, сменив продовольственную инфляцию июля — тогда цены на продукты в среднем выросли на 0,49% после снижения в июне на 0,01%, следует из данных Росстата. Экономика России во втором квартале выросла на 4,9 процента

В годовом выражении рост цен на продукты ускорился: в августе он составил 3,58%, в июле — 2,23%, в июне — 0,18%.

Непродовольственные товары в августе по сравнению с июлем подорожали на 1,14%, а по сравнению с августом прошлого года – на 3,58%. Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие за август выросли на 0,78%, а в годовом выражении — на 1,74%. Цены на плодоовощную продукцию в августе снизились на 5,96% по сравнению с июлем, а за период с августа 2022 года — стали выше на 20,41%.

"Рост потребительских цен на 0,4% и более зафиксирован в 36 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени (на 1,9%) в Приморском крае в связи с удорожанием непродовольственных товаров (на 3,4%). В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц выросли на 0,2% (с начала года – прирост цен составил 4,0% и 3,5% соответственно)", — сообщает служба.

Продукты питания в августе стали дешевле на 0,1% в месячном выражении, но в годовом — подорожали на 3,88%. Из приведенных в отчете позиций больше всего за август подорожало мясо кур, на 5,63%, а подешевели — макаронные изделия (на 0,5%).

Прибавили в цене куриные яйца (на 1,01%), рыба и пищевые морепродукты (на 0,25%), хлеб и хлебобулочные изделия (на 0,16%), крупы и бобовые (на 0,69%) и подсолнечное масло (на 1,54%). Молоко и молочная продукция стали дешевле на 0,32%, сливочное масло — на 0,11%.

"В августе значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции. Цены на капусту белокочанную снизились в среднем на 29,6%, лук репчатый – на 27,0%, картофель – на 23,1%, морковь – на 20,4%, помидоры – на 17,5%, свеклу столовую – на 13,8%, виноград – на 11,1%", — сообщает статведомство.

В то же время подорожали апельсины – на 21%, огурцы – на 4,2%, бананы – на 3,6%, свежая зелень – на 2,7%, а также груши и яблоки – на 1,5% и на 1,3%, сухофрукты и чеснок – на 0,6% и на 0,5%.