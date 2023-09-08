2023-09-08T19:57:43+03:00
2023-09-08T19:57:43+03:00
2023-09-08T19:57:43+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230908/841697567.html
Доллар на Мосбирже в пятницу вырос до 97,78 рубля
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https://россиясегодня.рф
Рубль по итогам торгов пятницы вырос к доллару, юаню и евро, но по итогам недели подешевел по отношению ко всем основным торгуемым иностранным валютам, следует из данных... ПРАЙМ, 08.09.2023
экономика, новости, россия, курс доллара, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы вырос к доллару, юаню и евро, но по итогам недели подешевел по отношению ко всем основным торгуемым иностранным валютам, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 47 копеек, до 97,78 рубля, юаня — на 15 копеек, до 13,27 рубля, евро — на 62 копейки, до 104,8 рубля.
За неделю курс доллара вырос на 1,69 рубля, юаня — на 1 копейку, евро — на 65 копеек.