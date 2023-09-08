МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы вырос к доллару, юаню и евро, но по итогам недели подешевел по отношению ко всем основным торгуемым иностранным валютам, следует из данных Московской биржи. Инфляция в России в августе замедлилась до 0,28 процента

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 47 копеек, до 97,78 рубля, юаня — на 15 копеек, до 13,27 рубля, евро — на 62 копейки, до 104,8 рубля.

За неделю курс доллара вырос на 1,69 рубля, юаня — на 1 копейку, евро — на 65 копеек.