МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС сообщали, что за прошедшую неделю слышали более 20 взрывов, что может свидетельствовать о возросшей боевой активности и потенциальной угрозе безопасности АЭС, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Розничная цена дизеля поднялась на 4,1 процента

"Отчеты, которые я получаю от наших экспертов, отмечают взрывы в отдалении от Запорожской АЭС. В то же время меня очень беспокоят возможные риски, которые грозят станции ввиду возросшей военной напряженности в данной местности", — заявил он, его слова приводятся в релизе на сайте МАГАТЭ.

Добавляется, что с прошлой субботы представители организации слышали около двух десятков взрывов за три дня, а за последние дни последовало еще несколько. При этом сама станция не получила никаких повреждений.

В то же время представители станции проинформировали экспертов, что временно сократят число работников из-за риска военной активности в регионе. Помимо этого, представителям МАГАТЭ сообщили об атаке дронов по Энергодару, где рабочие Запорожской АЭС проживают с семьями, утром 7 сентября.

Отмечается, что на этой неделе прошли ротации экспертов МАГАТЭ на АЭС в Хмельницком, а также на Южно-Украинской и Ровенской АЭС, ротация на Чернобыльской атомной электростанции запланирована на следующую неделю. При этом наблюдатели не сообщили о каких-то инцидентах, угрожающих ядерной безопасности.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.