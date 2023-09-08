МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. "Росатом" в 2025 году полностью заместит импортное программное обеспечение для своих проектов по строительству объектов атомной энергетики, заявил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. Розничная цена дизеля поднялась на 4,1 процента

"Наша задача — полностью заменить в 2025 году ANSYS, Siemens, другие продукты. Просто нет другого пути", — сказал Лихачев в Сарове на встрече президента России Владимира Путина с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

По словам Лихачева, "Росатом" "все ближе и ближе к стопроцентному импортозамещению в самом сложном индустриальном программном обеспечении".

Импортный софт будет замещен с помощью универсального пакета программ "Логос", разработанного в атомной отрасли, отметил Лихачев. "Логос" широко используется в других отраслях промышленности, этот программный пакет востребован в энергетике, машиностроении, авиа- и ракетостроении, в других направлениях.