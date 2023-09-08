2023-09-08T22:05:00+03:00
2023-09-08T22:15:30+03:00
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2023
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Глава "Росатома" сообщил, когда заместит импортный софт
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"Росатом" в 2025 году полностью заместит импортное программное обеспечение для своих проектов по строительству объектов атомной энергетики, заявил генеральный директор атомной... ПРАЙМ, 08.09.2023
экономика, новости, россия, импортозамещение, росатом
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. "Росатом" в 2025 году полностью заместит импортное программное обеспечение для своих проектов по строительству объектов атомной энергетики, заявил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"Наша задача — полностью заменить в 2025 году ANSYS, Siemens, другие продукты. Просто нет другого пути", — сказал Лихачев в Сарове на встрече президента России Владимира Путина с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ).
По словам Лихачева, "Росатом" "все ближе и ближе к стопроцентному импортозамещению в самом сложном индустриальном программном обеспечении".
Импортный софт будет замещен с помощью универсального пакета программ "Логос", разработанного в атомной отрасли, отметил Лихачев. "Логос" широко используется в других отраслях промышленности, этот программный пакет востребован в энергетике, машиностроении, авиа- и ракетостроении, в других направлениях.