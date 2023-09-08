МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власти направят две трети из анонсированного США 1 миллиарда долларов поддержки на военную и гражданскую помощь в сфере безопасности. Глава "Росатома" сообщил, когда заместит импортный софт

В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе визита в Киев, что США предоставят Украине дополнительную помощь в 1 миллиард долларов, в том числе 665 миллионов долларов — на военные нужды.

"Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев анонсировал дополнительный пакет поддержки нашего государства на 1 миллиард долларов. Две трети этой суммы пойдет на новую военную и гражданскую помощь в сфере безопасности", — сказал Шмигаль в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".