МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Кабмин Украины принял проект распоряжения Владимира Зеленского о подписании обновленного соглашения о свободной торговле с Канадой, сообщил в пятницу премьер-министр Денис Шмыгаль. Шмыгаль заявил, что направит средства поддержки США на безопасность

"Готовимся к подписанию обновленного соглашения о свободной торговле с Канадой. Сегодня принимаем соответствующий проект распоряжения Владимира Зеленского… В торговле услугами мы впервые имеем соглашение по принципу "открыто все, что не отмечено в сделке" — это особенно важно для гибкого мира услуг, где появляются новые сервисы, особенно цифровые", — заявил Шмыгаль в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

По его словам, это соглашение будет способствовать увеличению инвестиций, активизации торговли услугами и развитию цифровой торговли.

По данным из открытых источников, действующее соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой было подписано в 2016 году. В то время оно было самым крупным соглашением такого плана после зоны свободной торговли с Евросоюзом, предполагало открытие для украинских экспортеров 98% канадского рынка товаров.