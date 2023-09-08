2023-09-08T23:45:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230908/841698051.html
Украина намерена обновить соглашение о торговле с Канадой
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Кабмин Украины принял проект распоряжения Владимира Зеленского о подписании обновленного соглашения о свободной торговле с Канадой, сообщил в пятницу премьер-министр Денис... ПРАЙМ, 08.09.2023
рынки, экономика, новости, украина, свободная торговля, канада
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Кабмин Украины принял проект распоряжения Владимира Зеленского о подписании обновленного соглашения о свободной торговле с Канадой, сообщил в пятницу премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Готовимся к подписанию обновленного соглашения о свободной торговле с Канадой. Сегодня принимаем соответствующий проект распоряжения Владимира Зеленского… В торговле услугами мы впервые имеем соглашение по принципу "открыто все, что не отмечено в сделке" — это особенно важно для гибкого мира услуг, где появляются новые сервисы, особенно цифровые", — заявил Шмыгаль в видео, опубликованном в его телеграм-канале.
По его словам, это соглашение будет способствовать увеличению инвестиций, активизации торговли услугами и развитию цифровой торговли.
По данным из открытых источников, действующее соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой было подписано в 2016 году. В то время оно было самым крупным соглашением такого плана после зоны свободной торговли с Евросоюзом, предполагало открытие для украинских экспортеров 98% канадского рынка товаров.