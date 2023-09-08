МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Всемирный банк совместно с минфином Украины реализуют 20 проектов на территории страны на сумму около 26,6 миллиарда долларов, из которых приблизительно 6,6 миллиарда приходится на кредитные средства, а 20 миллиардов — на грантовые; отмечается, что объем портфеля является крупнейшим за все годы сотрудничества. Шмыгаль заявил, что направит средства поддержки США на безопасность

"Министерство финансов Украины и Всемирный банк пересмотрели проектный портфель Всемирного банка. Портфель состоит из 20 действующих проектов на общую сумму более 5,5 миллиарда долларов и 1 миллиарда евро кредитных средств, а также более 20 миллиардов долларов грантовых средств", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале минфина Украины.

Отмечается, что стороны обсудили состояние подготовки и реализации совместных проектов, а также согласовали план мероприятий на следующий период. Как сообщают в минфине, за 2022-2023 годы объем портфеля действующих проектов Всемирного банка является "самым большим за все годы сотрудничества".

Как сообщало 2 сентября украинское министерство реинтеграции, Всемирный банк выделил Украине 232 миллиона долларов на экстренные ремонты жилья. Ранее Всемирный банк объявлял о помощи Украине в размере 1,75 миллиарда долларов.