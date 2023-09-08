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2023-09-08T22:41:35+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230908/841698084.html
Украинский минфин назвал сумму, на которую реализуются проекты в стране
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Всемирный банк совместно с минфином Украины реализуют 20 проектов на территории страны на сумму около 26,6 миллиарда долларов, из которых приблизительно 6,6 миллиарда приходится... ПРАЙМ, 08.09.2023
финансы, экономика, новости, украина, проекты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Всемирный банк совместно с минфином Украины реализуют 20 проектов на территории страны на сумму около 26,6 миллиарда долларов, из которых приблизительно 6,6 миллиарда приходится на кредитные средства, а 20 миллиардов — на грантовые; отмечается, что объем портфеля является крупнейшим за все годы сотрудничества.
"Министерство финансов Украины и Всемирный банк пересмотрели проектный портфель Всемирного банка. Портфель состоит из 20 действующих проектов на общую сумму более 5,5 миллиарда долларов и 1 миллиарда евро кредитных средств, а также более 20 миллиардов долларов грантовых средств", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале минфина Украины.
Отмечается, что стороны обсудили состояние подготовки и реализации совместных проектов, а также согласовали план мероприятий на следующий период. Как сообщают в минфине, за 2022-2023 годы объем портфеля действующих проектов Всемирного банка является "самым большим за все годы сотрудничества".
Как сообщало 2 сентября украинское министерство реинтеграции, Всемирный банк выделил Украине 232 миллиона долларов на экстренные ремонты жилья. Ранее Всемирный банк объявлял о помощи Украине в размере 1,75 миллиарда долларов.