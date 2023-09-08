САРОВ (Нижегородская область), 8 сен — ПРАЙМ. Власти России будут наращивать темпы развития Саровского ядерного центра, заявил президент Владимир Путин. Глава "Росатома" сообщил, когда заместит импортный софт

"Прежде всего хотел бы поблагодарить вас, ваших коллег, руководителей за тот вклад, который ваш центр вносит в развитие науки, в укрепление обороны страны, ядерного щита страны, вклад в развитие отдельных очень многих отраслей экономики. И надеюсь, что так и будет дальше. Более того, даже будем наращивать эти темпы", — сказал Путин на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

Президент страны напомнил, что конфликт на Украине был спровоцирован недоброжелателями, чтобы ограничить развитие России и призвал не сомневаться в способности России финансировать.

"Если мы для того, чтобы объекты атомной энергетики за рубежом возводить, находим приличные деньги, в Египте мы полностью финансируем практически проект, он стоит 25 миллиардов долларов, в Турции… 23-24, стопроцентное российское финансирование, вообще стопроцентное, 23-24 миллиарда долларов. Здесь-то для собственного развития мы должны найти средства, вместе с корпорацией (Росатом — ред.)", — сказал он.

Глава страны на встрече позитивно оценил новый проект по физике высоких плотностей энергии в Саровском ядерном центре важен для обороноспособности России, сказав, что "он впечатляет". А также добавил, что ядерная наука — это одно из самых нужных направлений в сегодняшних условиях.

Кроме этого, президент России отметил рекордное количество браков в Сарове за последнее десятилетие, назвав это явление хорошим показателем, так как люди планируют свою жизнь и раздвигают горизонты этого планирования.

Касаемо военных разработок в федеральном ядерном центре в Сарове, Путин сказал, что "ему нет равных."

"Хочу поблагодарить еще раз наш Федеральный ядерный центр за те работы, которые ведутся. Мы сейчас посмотрели очень внимательно… военную сферу, в которой Федеральному ядерному центру нет равных, можно сказать. Хочу вас за это, безусловно, поблагодарить", — сказал глава страны.

Он добавил, что от результатов работы центра в области фундаментальной науки, от скорости внедрения в реальную жизнь достижений ученых будет, безусловно, зависеть будущее страны.

"Потому что это будет выражаться в новых системах и в скорости обработки информации, это будет означать получение новых материалов, достижения во всех областях будут приносить реальный результат, и (это) будет способствовать укреплению нашей страны ", — отметил президент России.

РФЯЦ-ВНИИЭФ входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.

В настоящее время ВНИИЭФ — крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России.

Путин, выступая 1 марта 2018 года с посланием Федеральному Собранию, объявил о создании новых видов российского вооружения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед. Это гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", лазерная система "Пересвет", тяжелая межконтинентальная ракета "Сармат", подводный беспилотный аппарат "Посейдон", крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник".

Позже стало известно, что саровский ядерный центр наряду с другими российскими научными и конструкторскими центрами участвовал в создании этой техники. Как следует из официальных открытых информационных материалов РФЯЦ-ВНИИЭФ, его директор Валентин Костюков в 2018 году был удостоен звания Героя России.