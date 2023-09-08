Путин: военным разработкам в федеральном ядерном центре в Сарове "нет равных"
САРОВ (Нижегородская область), 8 сен — ПРАЙМ. Власти России будут наращивать темпы развития Саровского ядерного центра, заявил президент Владимир Путин.
"Прежде всего хотел бы поблагодарить вас, ваших коллег, руководителей за тот вклад, который ваш центр вносит в развитие науки, в укрепление обороны страны, ядерного щита страны, вклад в развитие отдельных очень многих отраслей экономики. И надеюсь, что так и будет дальше. Более того, даже будем наращивать эти темпы", — сказал Путин на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).
Президент страны напомнил, что конфликт на Украине был спровоцирован недоброжелателями, чтобы ограничить развитие России и призвал не сомневаться в способности России финансировать.
"Если мы для того, чтобы объекты атомной энергетики за рубежом возводить, находим приличные деньги, в Египте мы полностью финансируем практически проект, он стоит 25 миллиардов долларов, в Турции… 23-24, стопроцентное российское финансирование, вообще стопроцентное, 23-24 миллиарда долларов. Здесь-то для собственного развития мы должны найти средства, вместе с корпорацией (Росатом — ред.)", — сказал он.
Глава страны на встрече позитивно оценил новый проект по физике высоких плотностей энергии в Саровском ядерном центре важен для обороноспособности России, сказав, что "он впечатляет". А также добавил, что ядерная наука — это одно из самых нужных направлений в сегодняшних условиях.
Кроме этого, президент России отметил рекордное количество браков в Сарове за последнее десятилетие, назвав это явление хорошим показателем, так как люди планируют свою жизнь и раздвигают горизонты этого планирования.
Касаемо военных разработок в федеральном ядерном центре в Сарове, Путин сказал, что "ему нет равных."
"Хочу поблагодарить еще раз наш Федеральный ядерный центр за те работы, которые ведутся. Мы сейчас посмотрели очень внимательно… военную сферу, в которой Федеральному ядерному центру нет равных, можно сказать. Хочу вас за это, безусловно, поблагодарить", — сказал глава страны.
Он добавил, что от результатов работы центра в области фундаментальной науки, от скорости внедрения в реальную жизнь достижений ученых будет, безусловно, зависеть будущее страны.
"Потому что это будет выражаться в новых системах и в скорости обработки информации, это будет означать получение новых материалов, достижения во всех областях будут приносить реальный результат, и (это) будет способствовать укреплению нашей страны ", — отметил президент России.
РФЯЦ-ВНИИЭФ входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.
В настоящее время ВНИИЭФ — крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России.
Путин, выступая 1 марта 2018 года с посланием Федеральному Собранию, объявил о создании новых видов российского вооружения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед. Это гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", лазерная система "Пересвет", тяжелая межконтинентальная ракета "Сармат", подводный беспилотный аппарат "Посейдон", крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник".
Позже стало известно, что саровский ядерный центр наряду с другими российскими научными и конструкторскими центрами участвовал в создании этой техники. Как следует из официальных открытых информационных материалов РФЯЦ-ВНИИЭФ, его директор Валентин Костюков в 2018 году был удостоен звания Героя России.
https://1prime.ru/state_regulation/20230908/841698134.html