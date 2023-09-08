МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Российский Национальный центр физики и математики (НЦФМ) "абсолютно оптимально" вписался в работу российской атомной отрасли, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Глава "Росатома" сообщил, когда заместит импортный софт

"Сейчас невозможно представить Саров без НЦФМ, без филиала (МГУ)", — сказал Лихачев в Сарове на встрече президента России Владимира Путина с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

"Во-первых, абсолютно оптимально вписался НЦФМ в жизнь "Росатома" — во всей этой большой "лестнице", от детского сада до работы серьезных научных руководителей, когда по ступенькам люди с удовольствием раскрывают свои таланты. И второе — НЦФМ и МГУ Саров здорово вписался в федеральную систему того, что делается по линии общества "Знание", платформы "Россия — страна возможностей", Центра "Машук".

Создание в России новой научно-исследовательской инфраструктуры — одна из ключевых инициатив объявленного президентом РФ Десятилетия науки и технологий, а создание Национального центра физики и математики — флагманский проект этой инициативы. НЦФМ создается при поддержке "Росатома" и входящего в его ядерный оружейный комплекс РФЯЦ-ВНИИЭФ, Российской академии наук, Минобрнауки РФ, МГУ имени Ломоносова, Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и Объединенного института ядерных исследований.

Основные цели НЦФМ — получение новых прорывных научных результатов мирового уровня, подготовка ученых высшей квалификации, а также укрепление кадрового потенциала предприятий госкорпорации "Росатом" и российской науки в целом. Филиал МГУ Саров стал "образовательным ядром" НЦФМ. В нынешнем году состоялся первый выпуск магистрантов МГУ Саров.