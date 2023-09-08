МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Украина не готова снизить санкционное давление на РФ ради возобновления зерновой сделки, украинские власти считают, что мировое сообщество не должно "предлагать уступки", чтобы побудить Москву к выполнению обязательств, заявил в пятницу представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко. Вице-премьер Украины упрекнул Маска в опубликовании их переписки

"Позиция украинской стороны остается неизменной: ослабление части санкционного режима против РФ в обмен на возобновление зернового соглашения станет победой российского продовольственного шантажа и приглашением Москвы к новым волнам шантажа. Международное сообщество должно работать над возвращением России к выполнению своих обязательств, а не… поощрять новую агрессию, предлагая уступки", — написал Николенко в соцсети Facebook*.

При этом он добавил, что Украина готова продолжать экспорт зерновых на мировые рынки, в частности, в страны Африки и Азии, как в рамках черноморской зерновой инициативы, так и через альтернативные маршруты в Черном море и наземным путем.

Как сообщали 24 августа в российском дипведомстве, глава МИД России Сергей Лавров на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Россия вернётся к зерновой сделке только в случае выполнения всех обязательств перед российской стороной.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.

*запрещена в РФ как экстремистская

После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили в Минобороны РФ.