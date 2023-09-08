МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Директор группы сверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов, комментируя РИА Новости бюджет на будущую трехлетку, выразил надежду, что в плановых расходах сохранится концепция временного отклонения от бюджетного правила и возврат к нему без корректировок в 2025-2026 годах. Аналитики ожидают роста рубля на следующей неделе

"В плановых расходах, надеюсь, сохранится концепция временного отклонения от бюджетного правила – и, соответственно, возврат к правилу без корректировок в 2025-2026 годах. Если так, первичный структурный баланс должен был бы быть примерно нулевым к концу трехлетки", — сообщил Куликов.

Кроме того, по его мнению, помимо этого, с точки зрения долгосрочного прогноза сбалансированности, как и раньше, важно смотреть на то, насколько хорошо себя будут чувствовать отрасли, платящие основную массу налогов — будет ли меняться конструкция налоговых ставок и пошлин, на собираемость, на меняющиеся планы в оборонной и социальной сферах, а также в целом на потенциал экономической активности.

Ранее в пятницу премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство завершает подготовку бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. По его словам, исполнение федерального бюджета РФ по итогам текущего года ожидается с дефицитом на прогнозном уровне 2% ВВП.

Правительство РФ в прошлом году приостановило бюджетное правило, по которому Минфин на дополнительные доходы от высокой цены нефти (в 2022 году планка отсечения находилась на уровне 44,2 доллара за баррель) покупал иностранную валюту и золото для зачисления в ФНБ. Соответствующие суммы министерство рассчитывало и публиковало ежемесячно на основании прогнозируемых и фактических нефтегазовых доходов бюджета. А операции на рынке в интересах Минфина ЦБ проводил ежедневно.

В 2023 году заработало новое бюджетное правило, которое фиксирует не ценовой потолок, а объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы: в 2023-2025 годах это 8 триллионов рублей в год с дальнейшей ежегодной индексацией на 4% начиная с 2026 года. Доходы сверх этой суммы будут направляться в ФНБ.