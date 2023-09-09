МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Движение по автомобильной части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, будет запущено 15 сентября, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Путин подписал указ о долговых обязательствах по еврооблигациям

"Сегодня мы работаем в круглосуточном режиме, я думаю, что 15 сентября по разрушенной части поедем. Потому что полностью завершили установку на проектную отметку пролетного строения. То есть мост уже есть, теперь на нем нужно положить асфальт, сделать освещение, барьерные (ограждения), разметку сделать", — сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 1".

Ночью 17 июля киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Сейчас движение автотранспорта по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления.