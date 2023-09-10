ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — ПРАЙМ. Текущая цена российской нефти отражает реальное состояние мирового нефтяного рынка, сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ. Сбербанк присоединился к пилоту трансграничных платежей через СБП

По данным Минфина РФ, основная марка российской экспортной нефти Urals в августе подорожала до 74 долларов за баррель, а дисконт на нее по отношению к котировке North Sea Dated (Brent датированный) сократился до 12,2 доллара за баррель.

"Цена на (российскую — ред.) нефть сегодня отражает реальное состояние рынка и позволяет всем участникам как получать ресурс по адекватной цене, так и обеспечивать реинвестирование средств в добычу для поддержания предложения", — сказал министр, добавив, что ее стоимость растет.

Он также отметил, что Россия по-прежнему придерживается позиции о вреде потолка цен на российскую нефть, установленного рядом стран. "Мы продолжаем настаивать, что потолок цен является нелегитимным и вредным инструментом для мировой экономики", — сказал Шульгинов.

С 5 декабря Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.

VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 7.00 мск.