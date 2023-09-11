ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — Прайм. Минэкономразвития рассчитывает на перезапуск инвестиционного цикла в РФ в 2025-2026 годах, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ глава ведомства Максим Решетников.

Ранее Росстат сообщил, что инвестиции в основной капитал в России во втором квартале выросли на 12,6% в годовом выражении, по итогам первого полугодия — на 7,6%.

По словам Решетникова, федеральный бюджет поддержал экономику инфраструктурными проектами, в частности в конце прошлого — начале этого года.

"Но что касается второго квартала — это в первую очередь рост частных инвестиций по разным отраслям экономики. Это говорит о том, что экономика адаптируется и продолжает расти даже в условиях жестких ограничений", — отметил Решетников.

"Но вопрос 2025-2026 года — это как раз вопрос инвестиций, структуры инвестиций, перезапуска инвестиционного цикла", — сказал он.

Он подчеркнул, что цифры по росту инвестиций "говорят о том, что мы находимся на нормальном уровне".