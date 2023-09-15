МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) ожидает, что прокачка нефти по его нефтепроводной системе по итогам текущего года составит 63,5 миллиона тонн, тем самым увеличившись на 8% к прошлому году, следует из заявления генерального директора компании Николая Горбаня. Котировки нефти могут вырасти по итогам недели

"В этом году мы прогнозируем, что это будет где-то порядка 63,5 миллиона (тонн прокачки нефти — ред.). Это уже существенное увеличение", — сказал он в интервью астраханскому ГТРК "Лотос".

Причём ранее, в июне, Горбань в интервью РИА Новости прогнозировал прокачку нефти по итогам года в объеме 60-61 миллион тонн при заявках грузоотправителей на 67 миллионов. При этом прокачка по итогам 2022 года составляла 58,7 миллиона тонн. Таким образом в 2023 году показатель может вырасти примерно на 8%.

Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума — РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.