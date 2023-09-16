ВАРШАВА, 16 сен — ПРАЙМ. Польша с воскресенья запрещает въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в России, сообщил журналистам министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский. Словакия продлила запрет на импорт украинского зерна до конца года

"В связи с публикацией 8 сентября рекомендаций Европейской комиссии, касающихся запрета въезда на территорию ЕС автомобилей, зарегистрированных в России, этот запрет на польской границе будет действовать с завтрашнего дня и вступит в силу сегодня в полночь", — сказал Каминьский.

Польский министр напомнил, что грузовым автомобилям с российской регистрацией уже запретили въезд на территорию страны. "Российские грузовые автомобили и раньше подпадали под этот запрет. Теперь мы завершаем это дело. Ни один российский автомобиль в Польшу не въедет", — отметил министр.

Он подчеркнул, что под запрет попадают все автомобили с российскими номерами. "Это относится ко всем автомобилям, как коммерчески используемым, так и частным автомобилям независимо от того, является ли владелец автомобиля гражданином России или гражданином другого государства. Принцип таков — автомобиль, зарегистрированный в России, не имеет права въезда в Польшу", — подытожил политик.

Европейская комиссия 8 сентября пояснила, что введенные санкции против России в 2022 году, касаются и личных автомобилей россиян, имеющих российские регистрационные номера, поэтому граждане России не могут на них въезжать на территорию ЕС ни в туристических целях, ни на короткий срок.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию на фоне ситуации на Украине. из-за Украины. Президент страны Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.