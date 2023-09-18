АЛМА-АТА, 18 сен — ПРАЙМ. Инфляция в Казахстане по итогам 2023 года может замедлиться до 7,9%, главным образом из-за ослабления ценового давления со стороны мировых рынков, сообщила в понедельник пресс-служба Евразийского банка развития (ЕАБР). Французских школьников заставят учиться готовить из-за инфляции

"В базовом сценарии прогнозируем ускорение темпов роста ВВП Казахстана до 4,3% в 2023 году и до 4,4% в 2024 году. Меры правительства по развитию предпринимательства и активизации инвестиций будут компенсировать отрицательные эффекты от прогнозируемого снижения цен на нефть. Инфляция по итогам 2023 года замедлится до 7,9%, главным образом вследствие ослабления ценового давления со стороны мировых рынков", — говорится в сообщении.

Указывается, что индекс продовольственных цен ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) снижается тринадцатый месяц подряд, а падение стоимости морских перевозок свидетельствует о том, что функционирование глобальных цепочек поставок приходит в норму.

"По нашим оценкам, пик роста потребительских цен пройден, однако проинфляционные факторы сохраняются. Повышаются социальные выплаты и заработная плата работникам бюджетной сферы, растет кредитование населения. В секторе услуг потребительские цены все еще находятся в процессе подстройки к новым условиям. Высокая неопределенность во внешнеэкономической среде сохраняет инфляционные ожидания на повышенном уровне. Тем не менее мы полагаем, что в оставшейся части года инфляция будет двигаться по нисходящей траектории", — отметили в ЕАБР.

На прошлой неделе председатель Национального банка республики Тимур Сулейменов сообщил, что годовая инфляция в Казахстане снижается шестой месяц подряд, а ее сентябрьский уровень составляет 13,1%.