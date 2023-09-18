МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Подорожание бензина, вызванное, в том числе, решением о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+, станет "головной болью" для президента США Джо Байдена в преддверии выборов 2024 года, отметил в интервью Fox Business аналитик и финансовый журналист Чарльз Пейн. Китай переполошил рынок СПГ: Европу оставят с носом

Он напомнил, что на фоне увеличения запасов бензина в США не хватает сырой нефти, из которой этот бензин делают. Это означает, что в перспективе рынок может столкнуться с дефицитом. "Похоже, мы намерены пробить четыре доллара" (за галлон бензина — 3,785 литра — прим. ред.), — сказал Пейн.

Эта психологическая отметка для многих американцев очень важна: бензин — одна из важных составляющих личных расходов. Его подорожание означает рост трат и снижение качества жизни, что может отразиться на рейтинге Байдена в 2024 году, когда в США состоятся президентские выборы.

"Провальная энергетическая политика Белого дома привела к закономерным последствиям", — полагает Пейн. По его словам, именно Байден позволил ОПЕК и России воспользоваться ситуацией на рынке углеводородов.

В начале сентября Россия и Саудовская Аравия объявили о продлении до конца года добровольное сокращение добычи нефти. Это привело к ее подорожанию до максимумов ноября прошлого года. Максимальная цена галлона была зафиксирована в США в июне прошлого года — 5,016 доллара.