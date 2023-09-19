МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Вашингтон добивается ответственного управления конкуренцией с Пекином, которая не приведет к конфликту двух стран, заявил в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН президент США Джо Байден. Байден вновь назвал Путина "диктатором"

"Что касается Китая, я хочу ясно и последовательно заявить: мы хотим ответственно управлять конкуренцией, чтобы наши страны не оказались в конфликте друг с другом", — сказал он.

Отношения США и Китая значительно "охладели" еще при администрации президента Дональда Трампа, начавшего "торговую войну" с Пекином. С приходом Байдена ситуация не улучшилась, но даже усугубилась — ряд инцидентов, в том числе визит на Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и уничтожение США китайского аэростата в воздушном пространстве Америки — привели к новому раунду димпломатического противостояния и бойкоту Китаем сотрудничества с США по целому ряду направлений, в том числе по линии оборонных ведомств. В последнее время была предпринята серия шагов для нормализации отношений, в частности визит в КНР совершили ряд представителей администрации США, однако прямые переговоры Байдена и председателЯ КНР Си Цзинь Пина пока так и не состоялись.