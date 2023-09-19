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США хотят ответственного управления конкуренцией с Китаем, заявил Байден
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Вашингтон добивается ответственного управления конкуренцией с Пекином, которая не приведет к конфликту двух стран, заявил в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН президент... ПРАЙМ, 19.09.2023
экономика, новости, сша, китай, конкуренция, джо байден
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Вашингтон добивается ответственного управления конкуренцией с Пекином, которая не приведет к конфликту двух стран, заявил в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН президент США Джо Байден.
"Что касается Китая, я хочу ясно и последовательно заявить: мы хотим ответственно управлять конкуренцией, чтобы наши страны не оказались в конфликте друг с другом", — сказал он.
Отношения США и Китая значительно "охладели" еще при администрации президента Дональда Трампа, начавшего "торговую войну" с Пекином. С приходом Байдена ситуация не улучшилась, но даже усугубилась — ряд инцидентов, в том числе визит на Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и уничтожение США китайского аэростата в воздушном пространстве Америки — привели к новому раунду димпломатического противостояния и бойкоту Китаем сотрудничества с США по целому ряду направлений, в том числе по линии оборонных ведомств. В последнее время была предпринята серия шагов для нормализации отношений, в частности визит в КНР совершили ряд представителей администрации США, однако прямые переговоры Байдена и председателЯ КНР Си Цзинь Пина пока так и не состоялись.