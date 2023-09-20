МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил в ходе переговоров в Нью-Йорке о намерении создать зерновой хаб в кенийском портовом городе Момбаса, сообщил президент Кении Уильям Руто. Во Франции указали Зеленскому на место после дерзкого выпада против России

"В Нью-Йорке, Соединенные Штаты, провел переговоры с президентом Украины (Владимиром Зеленским — ред.), который взял на себя обязательство создать зерновой хаб в порту Момбаса, чтобы решить проблему нехватки продовольствия в Восточной Африке", — написал Руто в своем аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter).

Зеленский во вторник выступил на Генассамблее ООН. Он вновь обвинил РФ в использовании продовольствия и энергетики в качестве оружия. Он также обиделся на "некоторых друзей", которые отказались покупать украинское зерно в ущерб своим фермерам, обвинив эти страны в фальшивой солидарности. По его мнению, такими действиями они подыгрывают Москве.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.