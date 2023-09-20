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Украина планирует создать зерновой хаб в Кении
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Владимир Зеленский заявил в ходе переговоров в Нью-Йорке о намерении создать зерновой хаб в кенийском портовом городе Момбаса, сообщил президент Кении Уильям Руто. "В Нью-Йорке,... ПРАЙМ, 20.09.2023
сельское хозяйство, бизнес, экономика, новости, кения, украина, зерновой хаб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил в ходе переговоров в Нью-Йорке о намерении создать зерновой хаб в кенийском портовом городе Момбаса, сообщил президент Кении Уильям Руто.
"В Нью-Йорке, Соединенные Штаты, провел переговоры с президентом Украины (Владимиром Зеленским — ред.), который взял на себя обязательство создать зерновой хаб в порту Момбаса, чтобы решить проблему нехватки продовольствия в Восточной Африке", — написал Руто в своем аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter).
Зеленский во вторник выступил на Генассамблее ООН. Он вновь обвинил РФ в использовании продовольствия и энергетики в качестве оружия. Он также обиделся на "некоторых друзей", которые отказались покупать украинское зерно в ущерб своим фермерам, обвинив эти страны в фальшивой солидарности. По его мнению, такими действиями они подыгрывают Москве.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.