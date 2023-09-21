2023-09-21T10:16:36+03:00
2023-09-21T10:16:36+03:00
2023-09-21T10:16:36+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230921/841793191.html
ЕС может заступиться за страны, на которые Киев пожаловался в ВТО, пишет FT
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В Евросоюзе рассматривают вариант поддержки Польши, Венгрии и Словакии в рамках дела во Всемирной торговой организации (ВТО) об одностороннем продлении запрета на ввоз украинского... ПРАЙМ, 21.09.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, украина, ес, вто, жалоба
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. В Евросоюзе рассматривают вариант поддержки Польши, Венгрии и Словакии в рамках дела во Всемирной торговой организации (ВТО) об одностороннем продлении запрета на ввоз украинского зерна, сообщило в четверг издание Financial Times со ссылкой на источники.
"В Брюсселе решают, будут ли защищать Польшу, Венгрию и Словакию против судебного иска, поданного Украиной", — сообщило издание.
По данным Financial Times, Еврокомиссия будет работать над координацией аргументов стран против иска Киева. Согласно документу ЕК, направленному Польше, Венгрии и Словакии, она будет участвовать в судебных разбирательствах в соответствии с законодательством ЕС.
Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти указанных выше объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы.