МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. В Евросоюзе рассматривают вариант поддержки Польши, Венгрии и Словакии в рамках дела во Всемирной торговой организации (ВТО) об одностороннем продлении запрета на ввоз украинского зерна, сообщило в четверг издание Financial Times со ссылкой на источники. Танки, льготы и вступление в ЕС. Что потеряет Киев из-за спора с Польшей

"В Брюсселе решают, будут ли защищать Польшу, Венгрию и Словакию против судебного иска, поданного Украиной", — сообщило издание.

По данным Financial Times, Еврокомиссия будет работать над координацией аргументов стран против иска Киева. Согласно документу ЕК, направленному Польше, Венгрии и Словакии, она будет участвовать в судебных разбирательствах в соответствии с законодательством ЕС.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти указанных выше объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы.