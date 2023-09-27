МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Лидерами по количеству выявленных нарушений остаются сферы дорожного строительства, реализации недвижимости, ЖКХ и фармацевтики, рассказал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский. Мишустин поручил ФАС следить за соблюдением маркетплейсами прав покупателей

"Вред экономике причиняют картели. В рамках работы по пресечению картелей в 2022 году возбуждено 305 дел, принято 292 решения о нарушении антимонопольного законодательства, вынесено 960 постановлений на общую сумму более 5 млрд рублей. Лидерами по количеству выявленных нарушений остаются сфера дорожного строительства, сферы ЖКХ, фармацевтики, реализации недвижимости", — заявил он на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Шаскольский также подчеркнул, что ФАС ведет постоянную работу по контролю за проведением государственных закупок, которые во многом являются механизмом развития конкуренции. В рамках контроля в сфере государственного заказа в первом полугодии 2023 года рассмотрено 23 тысячи жалоб, из которых 43 признаны обоснованными. Кроме того, проведено 16 плановых и 5440 внеплановых проверок, выдано 8600 предписаний об устранении нарушений законодательства.

"В отдельных регионах отмечается рост конкуренции в сфере государственного заказа. Если в 2022 году только в 10 регионах количество участников на одну закупку составляло три компании, то в 2023 году три компании и более на одну закупку наблюдаются уже в 24 регионах Российской Федерации. Существует прямая корреляция между количеством участников и экономией средств бюджета при проведении госзаказа. Лучшие результаты экономии бюджетных средств показали Липецкая область, Челябинская область, Камчатский край", — добавил глава антимонопольной службы.

При этом ведомство продолжает совершенствовать законодательство о государственных закупках, в том числе в прошлом году вступили в силу изменения, направленные на борьбу с так называемыми профессиональными жалобщиками.

"В результате в 2022 году мы получили около 37 тысяч жалоб – это на 30% ниже, чем в 2021 году. Это связано с положениями закона, которые усложнили профессиональным жалобщикам возможность вмешиваться в конкурентные процедуры. Теперь к участникам закупки предъявляются дополнительные требования: наличие опыта исполнения контракта не менее 20% от первоначальной суммы закупки. Организации, которые этому не соответствуют, не могут подавать жалобы и препятствовать проведению закупок", — заключил он.