МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Зерно и нефть сейчас преодолевают самые большие расстояния за последние 20 лет, пишет Bloomberg. Санкции против России топят доллар, признают в ЕБРР

Западные антироссийские санкции и выход России из зерновой сделки имеет свои последствия: танкеры с нефтью и зерном сейчас преодолевают рекордные расстояния от продавцов к покупателям. Об этом говорится в обзоре морских перевозок, подготовленным ООН.

Увеличение перевозок выгодно, в первую очередь, грузоперевозчикам и продавцам товаров, так как они, как правило, включают стоимость перевозок в тарифы для продавцов.

Поставки зерна осуществлялись на самые большие расстояния, чем в любой другой год за всю историю наблюдений, поскольку импортеры переключились на закупки из других стран после того, как экспорт из Украины был заблокирован. Нефтяные грузы также путешествовали дальше, чем по крайней мере с 1999 года, поскольку Россия искала новые экспортные рынки из-за санкций. В основном она стала полагаться на Китай и Индию.

Россия является крупнейшим в мире грузоотправителем пшеницы и крупным поставщиком нефти. При этом, ряд стран жалуется на то, что им приходится импортировать зерно из США или Бразилии, что больше, чем из Украины.

Из-за отказа странами Евросоюза покупать российский газ и нефть, им приходится закупаться топливом в США по более дорогим ценам и также, более длительно по времени поставок.

Напомним, Россия вышла из зерновой сделки в июле 2023 года из-за отказа западными странами соблюдать интересы России. Кроме того, были подозрения, что украинский транспортный коридор использовался для ввоза оружия для ВСУ.