МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении, по оценке Минэкономразвития, ускорилась до 5,74% на 25 сентября с 5,45% неделей ранее, следует из обзора министерства "О текущей ценовой ситуации". Решетников прокомментировал ситуацию с инфляцией в России

"На неделе с 19 по 25 сентября 2023 года потребительские цены выросли (0,28% после роста на 0,13% на неделе с 12 по 18 сентября 2023 года). Год к году инфляция составила 5,74% после 5,45%", — говорится в обзоре.

Исходя из данных министерства, в сегменте продовольственных товаров рост цен ускорился до 0,41% против 0,25% неделей ранее. "На плодоовощную продукцию рост цен замедлился (0,55% после роста на 0,66% неделей ранее). Продолжили расти цены на продукты питания за исключением овощей и фруктов (0,40%) на фоне удорожания мясопродуктов (свинины, говядины, вместе с тем темпы удорожания мяса кур снизились), масложировой продукции, яиц, а также хлебобулочных изделий. Возобновился рост цен на муку и молочную продукцию, при этом продолжилось удешевление сахара, снизились цены на макаронные и крупяные изделия", — пишут они.

По оценке Минэкономразвития, в сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,24% после 0,21% неделей ранее. "На легковые автомобили темпы роста цен увеличились, но сохранились умеренными – 0,06% (0,03% неделей ранее). Продолжился рост цен на строительные материалы, обувь, одежду и белье, моющие и чистящие средства, а также медицинские товары. Вместе с тем снижение цен на электро- и бытовые приборы продолжилось более высокими темпами. На автомобильный бензин и дизельное топливо рост цен замедлился", — указано в обзоре.

Кроме того, зафиксирован рост цен в сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг.

Ранее в сентябре ведомство повысило прогноз по инфляции в 2023 году до 7,5% с прежней оценки в 5,3%. Банк России также повысил свой прогноз по инфляции в РФ на конец 2023 года до 6-7% с 5-6,5%.