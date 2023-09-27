МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Рост ВВП России в августе ускорился до 5,2% в годовом выражении с 5,1% в июле, за январь-август экономика выросла на 2,5%, следует из обзора Минэкономразвития. Решетников спрогнозировал рост ВВП России в 2023 и 2024 годах

"По оценке Минэкономразвития России, в августе 2023 года ВВП превысил уровень прошлого года на 5,2% год к году (после 5,1% год к году в июле), а уровень двухлетней давности на 2,4% (на 0,9% в июле). В целом за 8 месяцев 2023 года ВВП вырос на 2,5% год к году", — говорится в обзоре министерства "О текущей ситуации в российской экономике".

По оценке министерства, в месячном выражении ВВП в августе вырос на 0,4% с исключением сезонного фактора (в июле был рост на 0,5%).

В сентябре Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП РФ в текущем году до 2,8% с 1,2%. По оценке министерства, в 2024-2025 годах рост ВВП составит 2,3%, в 2026 году — 2,2%.

По прогнозу ЦБ, экономика России вырастет в текущем году на 1,5-2,5%, в 2024 — на 0,5-1,5%.