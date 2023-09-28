МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Внешняя торговля России претерпела структурную перестройку, перестройка экономики РФ еще не завершилась, сказал помощник президента Максим Орешкин, выступая на пленарной сессии Мосфинфорума. Эксперт рассказал, что мешает развитию торговли между Россией и Китаем

"Мы структурно во внешней торговле поменяли основных партнеров. Если раньше это исторически была Европа, то теперь это Азия. От одного региона с больной экономикой мы переключились на другой регион – со здоровой экономикой", — сказал Орешкин. Он напомнил, что перестройка внешней торговли не прошла незаметно — потребовала новых инвестиций, расшивки узких мест, но она в основном закончилась.

Что касается самой российской экономики, то, по словам Орешкина, "структурная перестройка действительно происходит". Например, отечественные банки научились финансировать экономику — с начала года объем корпоративных кредитов составил 8 триллионов рублей или 5% ВВП, что стало рекордом. "Но перестройка не закончилась", — констатировал помощник президента.

Это касается и технологического сектора — по мнению Орешкина, его эффективность возрастет через 5-7 лет. В перестройке финансового сектора также есть движение вперед.

"Любые структурные изменения — это больно, это означает, что надо где-то потерять, от чего-то отказаться ради достижения результатов", — заключил он.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.