Орешкин: торговля России структурно поменяла партнеров с Европы на Азию
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Внешняя торговля России претерпела структурную перестройку, перестройка экономики РФ еще не завершилась, сказал помощник президента Максим Орешкин, выступая на пленарной сессии Мосфинфорума.
"Мы структурно во внешней торговле поменяли основных партнеров. Если раньше это исторически была Европа, то теперь это Азия. От одного региона с больной экономикой мы переключились на другой регион – со здоровой экономикой", — сказал Орешкин. Он напомнил, что перестройка внешней торговли не прошла незаметно — потребовала новых инвестиций, расшивки узких мест, но она в основном закончилась.
Что касается самой российской экономики, то, по словам Орешкина, "структурная перестройка действительно происходит". Например, отечественные банки научились финансировать экономику — с начала года объем корпоративных кредитов составил 8 триллионов рублей или 5% ВВП, что стало рекордом. "Но перестройка не закончилась", — констатировал помощник президента.
Это касается и технологического сектора — по мнению Орешкина, его эффективность возрастет через 5-7 лет. В перестройке финансового сектора также есть движение вперед.
"Любые структурные изменения — это больно, это означает, что надо где-то потерять, от чего-то отказаться ради достижения результатов", — заключил он.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.
https://1prime.ru/state_regulation/20230928/841839338.html