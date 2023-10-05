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Двойной просчет Байдена. Украина стала театром его ошибок
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден совершил две серьезный ошибки в противостоянии России сейчас, сказал бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал в... ПРАЙМ, 05.10.2023
экономика, мировая экономика, новости, сша, украина, джо байден, россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден совершил две серьезный ошибки в противостоянии России сейчас, сказал бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес в интервью польской Rzeczpospolita.
Первая ошибка в том, что Вашингтон, а также Берлин не стали напрямую заявлять, что их цель участия во всем — победа Украины. Многим непонятно, почему США выделяет Киеву 50 и более миллиардов долларов. Если бы президент США прямо сказала, что цель финансирования в том, чтобы Украина одержала победу над Россией, то американцы бы более охотно поддерживали это, считает Ходжес.
Вторая ошибка вытекает из первой: так как нет конкретной цели, то сложно проводить логичную политику в отношении Украины. Даже когда США поставляет ВСУ вооружение — ATACMS, Javeline, Stinger, это не означает, что за этими поставками есть какой-то план, резюмирует Ходжес.
Ранее Конгресс США не стал включать в поправки закона, по которому одобряются средства для продолжения финансирования работы правительства США. Изначально в поправки предполагалось включить деньги для помощи Киеву. В данный момент закон подписан, выделение средств на нужды Украины в нем не предусмотрено.