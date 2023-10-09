МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Спад производительности труда в 2022 году объясняется снижением экономики на фоне санкций; основное влияние внесла оптовая и розничная торговля, первая ощутившая влияние ограничений доступа на внешние рынки, прокомментировал данные Росстата представитель министерства экономического развития. Безработица в России в августе второй месяц подряд остается на минимуме

По первой оценке Росстата, в 2022 году производительность труда в России снизилась на 3,6% после роста на 3,7% в 2021 году (это самое значительное падение с 2009 года, когда спад составил 4,1%). Среди отраслей наибольшее снижение произошло в сфере оптовой и розничной торговли, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов — на 12,9%. В 2022 году ВВП РФ, по оценке статведомства, снизился на 2,1%.

"Снижение производительности труда, прежде всего, объясняется снижением ВВП в 2022 году на фоне беспрецедентных санкций. Основное влияние в снижение производительности труда в целом внесла оптовая и розничная торговля, которая первая на себе ощутила влияние ограничений доступа на внешние рынки", — сказал представитель министерства.

Он обратил внимание на то, что ситуация на рынке труда при этом оставалась стабильной — численность занятого населения увеличилась на 0,4%, до 72 миллионов человек, а уровень безработицы снизился до 3,9% в среднем за год.

По его словам, в части оптовой торговли наибольший вклад внесло сокращение экспорта природного газа по трубопроводам. Ограничения оказали негативное влияние в краткосрочном периоде и на производительность в розничной торговле. "Также снижение продемонстрировали именно отрасли, которые оказались "отрезанными" от мировых рынков наших бывших партнеров — отрасли реального сектора: обрабатывающие производства, транспортировка и хранение, информация и связь. При этом в 2022 — начале 2023 года компании в этих отраслях прошли период адаптации к новым условиям и уже в 2023 году в них ожидается рост производительности труда", — подчеркнул представитель министерстве. В России резко упала производительность труда

Кроме того, указал представитель Минэкономразвития, министерство готовит предложения о расширении с 2024 года охвата нацпроекта "Производительность труда" на новые отрасли. Это позволит повышать эффективность производств, сократит потери предприятий, и даст возможность зарабатывать даже при условии дефицита кадров.

По данным Росстата, производительность труда (помимо оптовой и розничной торговли) упала в 2022 году в сфере профессиональной, научной и технической деятельности — на 7,7%; в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — на 7%; в сфере транспортировки и хранения — на 4,5%. В добыче полезных ископаемых и в обрабатывающей промышленности она снизилась на 3,4% и 3,3% соответственно.

Рост производительности труда показало сельское и лесное хозяйство — на 8,7%, при этом в рыболовстве производительность труда снизилась на 2,4%. В сфере строительства производительность труда выросла на 1,8%, в сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания — на 1,3%, в отрасли обеспечения электрической энергией, газом и паром — на 0,8%.