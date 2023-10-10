МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Автопроизводители начиная со вторника начнут знакомить французские власти со спецификациями своих электромобилей, рассчитывая сохранить право на госсубсидии после принятия новых правил. Многие китайские модели, вероятно, теперь не будут подпадать под субсидирование. Рынок подержанных авто в Японии обвалился после запрета экспорта в Россию

На фоне жесткой конкуренции в секторе электромобилей экологический рейтинг каждой модели будет теперь рассчитываться исходя из всего производственного цикла. Будут учитываться выбросы углерода, возникающие в процессе транспортировки как самих автомобилей, так и материалов и энергоносителей, используемых для их производства.

Этот рейтинг, автоматически рассчитываемый специализированной онлайн-платформой, вероятно, исключит из программы субсидирования большинство электромобилей из Азии, причем даже в том случае, если они уже успели широко распространиться во Франции, подчеркивает правительственный источник.

"Если из Азии будут поступать какие-то очень легкие и относительно экономичные транспортные средства, возможно, субсидии будут применяться и к ним. Наверное, по меньшей мере несколько моделей будут подпадать под субсидии, но точно не большинство", — сообщил источник в прошлом месяце.

Среди наиболее популярных во Франции электромобилей — Model Y и Model 3 от Tesla и китайские электромобили Dacia Spring. Также набирает популярность модель MG4, выпускаемая китайской группой SAIC.

Правительственная субсидия на покупку электромобиля для большинства домохозяйств составляет 5000 евро, а для менее состоятельных — 7000 евро.

Автопроизводители должны получить ответ от властей до 15 декабря и в случае отрицательного решения смогут его оспорить.

Возможность введения аналогичной схемы также рассматривает Италия.