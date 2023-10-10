МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Сервису видеосвязи Zoom грозит оборотный штраф до 1/10 дохода, составленный за осуществление деятельности без представительства на территории Российской Федерации, сообщили РИА Новости в 422-м судебном участке Таганского района Москвы. Апелляция утвердила штраф ФАС для Apple за навязывание платежей в App Store

"Зарегистрирован протокол административном правонарушении по части 2 статьи 13.49 КоАП РФ. Заседание назначено на 17 октября в 12:00",- сказала собеседница агентства.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до одной десятой совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение.