2023-10-10T15:20:18+03:00
2023-10-10T15:20:18+03:00
2023-10-10T15:20:18+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231010/841941292.html
Zoom могут оштрафовать за отсутствие представительства в России
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Сервису видеосвязи Zoom грозит оборотный штраф до 1/10 дохода, составленный за осуществление деятельности без представительства на территории Российской Федерации, сообщили РИА... ПРАЙМ, 10.10.2023
экономика, технологии, новости, россия, zoom, штраф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Сервису видеосвязи Zoom грозит оборотный штраф до 1/10 дохода, составленный за осуществление деятельности без представительства на территории Российской Федерации, сообщили РИА Новости в 422-м судебном участке Таганского района Москвы.
"Зарегистрирован протокол административном правонарушении по части 2 статьи 13.49 КоАП РФ. Заседание назначено на 17 октября в 12:00",- сказала собеседница агентства.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до одной десятой совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение.