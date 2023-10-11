МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Ужесточение блокады сектора Газа, о чем на этой неделе объявили израильские власти, негативно скажется на доходах населения анклава и угрожает запуску крупного газового месторождения Gaza Marine, сообщила РИА Новости старший преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. "Жалкий шаг". В США резко высказались об Украине и Израиле

В понедельник министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа, туда будут прекращены поставки продовольствия, газа, энергии. А министр энергетики Исраэль Кац поручил немедленно перекрыть подачу воды на эту территорию.

НАЧАЛО БЛОКАДЫ

В 2007 году, когда ХАМАС взял контроль над сектором Газа, Израиль начал блокаду и ввел эмбарго: импорт товаров, в том числе топлива, сократился до гуманитарного минимума, а экспорт товаров из сектора Газа был запрещен. В течение следующих 16 лет характер ограничений менялся, но в целом ситуация не изменилась.

Для экспорта и импорта товаров до недавнего времени был доступен один пункт пропуска — Керем-Шалом, через который Израиль строго контролировал ввоз и вывоз грузов. Согласно данным ООН, пик количества пересечений грузовиков был в 2016 году на уровне 119 тысяч, а затем ежегодно снижался — до 74 тысяч в прошлом году.

В январе-августе этого года количество пересечений грузовиков с разрешенными товарами составило 52 тысячи. Из них большая часть (37%) пришлась на строительные материалы, еще 27% — продукты, по 10% — корм для животных, непродовольственные товары, а еще 8% — на промышленное и электрооборудование. Четверо россиян погибло в Израиле в ходе эскалации конфликта

Экспорт сектора Газа достиг пика в 2022 году: количество пересечений пропускного пункта составило 2,5 тысячи против 1,7 тысячи годом ранее. За неполный 2023 год было 1,3 тысячи проездов грузовиков.

Для передвижения жителей сектора Газа действовал лишь один пропускной пункт — Эрез. По данным ООН, в августе израильские власти разрешили 58 606 выездов с территории, что на 65% выше среднемесячного показателя в 2022 году. Это произошло на фоне постепенного увеличения израильским правительством квоты на работу жителям сектора Газа. В то же время количество выездов в целом было на 88% ниже среднемесячного показателя до введения израильскими властями ограничений.

В начале октября этого года конфликт получил очередной виток развития: Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии страны заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОБОСТРЕНИЯ

Сектор Газа — это небольшая территория у Средиземного моря, где люди в основном занимаются сельским хозяйством — рыболовством, выращиванием фруктов. Уровень безработицы высокий: по последним данным, на территории он составляет 45,1%, тогда как во втором регионе Палестины, Западном береге реки Иордан — 14,6%. ВВП на душу населения низкий: по итогам 2022 года он составлял 3,8 тысячи долларов.

"Ситуация в любом случае негативно скажется на доходах населения", — обращает внимание Бондаренко.

Так, среднедневной доход на душу населения составлял, по последним данным, 62 шекеля (1304 рубля), в то время как на Западном берегу показатель почти вдвое больше — 116 шекелей (2436 рублей). Захарова назвала признание о ЗАЭС "холодным душем" для ООН

Согласно данным ООН, усиление блокады сектора Газа со стороны Израиля лишит территорию почти 80% импорта продуктов — остальное поступает из Египта. Одновременно под угрозой чуть менее половины (48%) импорта стройматериалов.

Кроме того, обострение ситуации скажется и на экономических проектах территории. "По поводу ресурсов сектора Газа — открыто газовое месторождение Gaza Marine в 2000 году, его потенциал — около 30 миллиардов кубических метров газа, но из-за длительного конфликта месторождение так и не разрабатывали. Переговоры по разработке начались в 2022 году между Израилем, Египтом и Палестинской национальной администрацией, разработка одобрена в этом году — но теперь это вопрос снова сложный", — рассказала Бондаренко.

Наконец, сектор Газа является энергозависимым регионом — в нем почти нет складов для хранения топлива, указано в отчете ООН. Поставки топлива для электростанции полностью зависят от Израиля — в 2023 году они составили 251,85 миллиона литров. А вот по бензину львиная доля поставок проходит через пункт пропуска с Египтом — 105 миллионов литров (91%). Погранпереход в настоящее время подвергается израильским ударам, поэтому работает нерегулярно.

ИСТОРИЯ КОНФЛИКТА Путин прокомментировал обострение конфликта на Ближнем Востоке

Начало ближневосточного конфликта относится к 1940-м годам. 29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за создание двух государств — еврейского и арабского — на Западном берегу реки Иордан, а также интернациональной зоны Иерусалима. Одновременно с провозглашением в 1948 году государства Израиль началась арабо-израильская война (1948-1949), в ходе которой израильтяне захватили 77% территории подмандатной Палестины, включая большую часть Иерусалима.

Оставшаяся часть территории, выделенная под создание Арабского государства, оказалась под контролем Иордании и Египта. Во время войны 1967 года Израиль оккупировал и эти территории (сектор Газа и Западный берег реки Иордан), включая Восточный Иерусалим. Одновременно Израиль начал ограничивать свободное передвижение населения и товаров, а в 1991 году окончательно отменил "общее разрешение на выезд" для Палестинской территории и начал вводить индивидуальные разрешения на перемещения между Западным берегом реки Иордан, сектором Газа и внешним миром.