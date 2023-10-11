МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении, по оценке Минэкономразвития, ускорилась до 6,26% на 9 октября с 5,94% неделей ранее, следует из обзора министерства "О текущей ценовой ситуации". В Центробанке раскрыли, когда годовая инфляция в России достигнет пика

"На неделе с 3 по 9 октября 2023 года темпы роста потребительских цен увеличились до 0,24%. Год к году инфляция составила 6,26%", — говорится в обзоре.

Как пишет министерство, в сегменте продовольственных товаров рост цен ускорился до 0,31% с 0,26% неделей ранее.

"Увеличились темпы роста цен на продукты питания за исключением овощей и фруктов (0,36% после 0,26%) за счет повышения темпов удорожания мясопродуктов, молочной продукции, яиц, хлеба и хлебобулочных изделий. Вместе с тем замедлился рост цен на масложировую продукцию, макаронные и крупяные изделия, снизились цены на сахар и муку. Плодоовощная продукция на отчетной неделе подешевела", — указано в документе.

По оценке Минэкономразвития, в сегменте непродовольственных товаров инфляция также ускорилась м до 0,12% с 0,08% неделей ранее.

"Выросли темпы роста цен на легковые автомобили (0,56% после 0,07% на предыдущей неделе) и на электро- и бытовые приборы (0,32% после 0,13%). Вместе с тем замедлился рост цен на моющие и чистящие средства, на одежду и белье, медицинские товары и строительные материалы. Ускорилось снижение цен на бензин (-0,50%) и дизельное топливо (-0,44%)", — пояснили в министерстве.

Цены на регулируемые, туристические и бытовые услуги ускорили рост — до 0,3% после 0,26% неделей ранее.

В сентябре Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2023 году до 7,5% с прежней оценки в 5,3%. Банк России также повысил свой прогноз по инфляции в РФ на конец 2023 года до 6-7% с 5-6,5%.