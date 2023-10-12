МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Минцифры России обсуждает механизм субсидирования льготных кредитов, которые будут предоставляться крупным зарубежным заказчикам в сфере технологий, рассказал журналистам глава ведомства Максут Шадаев. Минцифры: проект бюджета не содержит выделения средств на новые IT-гранты

"Обсуждается субсидирование льготных кредитов, которые будут предоставляться крупным зарубежным заказчикам. Обсуждаем этот механизм", — сказал Шадаев.

Он отметил, что этот вопрос сейчас пока только возник и для обсуждения льгот нужно понять объемы продаж, спрос.

"Поэтому, скорее, мы сейчас тестируем, смотрим реальную заинтересованность. Как только у нас какие-то сделки будут появляться… Потому что абстрактно это очень сложно обсуждать. Будут сделки с какими-то нашими странами-партнерами, с крупными игроками. Вот тогда мы уже будем пушить их одну за одной, тогда поймем, условно, будем ли мы работать с этим", — сказал министр.

"Очень полезно было бы, конечно, субсидирование, но опять же, на сколько у государства просто есть возможность. При экспорте, например, субсидирование — не нас, как вендора, а именно заказчиков, как это делают китайские товарищи. Вот это очень помогло бы поддержать", — такое предложение высказал вице-президент по маркетингу и системным исследованиям ООО "НТЦ Протей" Владимир Фрейнкман во время пленарного заседания на демо-дне "Мобильная и фиксированная связь".

Глава Минцифры ответил на это, что сейчас обсуждаются длинные льготные каникулы.