МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Мировая экономика окажется в рецессии, если война на Ближнем Востоке затянется и разрастется, пишет Bloomberg. В США беспокоятся, что Россия может обогнать Запад по темпам роста ВВП

Атака ХАМАС и ответ Израиля уже привели к большим человеческим жертвам. Но разрастание конфликта, в том числе и возможное увеличение стран, участвующих в конфликте, приведет и к другим последствиям: резкому росту цен на нефть и глобальному экономическому спаду.

Если в конфликт будет вовлечен Иран, то цены на нефть могут взлететь до 150 долларов за баррель. При этом, рост глобальной экономики рухнет до 1,7 процента. Такая рецессия приведет к снижению мирового производства на 1 триллион долларов, подсчитали в Bloomberg Economics.

Ряд стран пока не могут еще восстановиться из-за всплеска инфляции, которая была вызвана энергетическим кризисом (например, как в Европе, из-за отказа от российского газа). Расширение конфликта на Ближнем Востоке, который является нефтедобывающим регионом, может повлиять даже на выборы президента США в 2024 году, поскольку цены на бензин являются "ключом" к настроению избирателей.

Во всех этих случаях следствие будет одним и тем же: более дорогая нефть, более высокая инфляция и замедление роста экономики. Различаться будет только масштаб проблем. Нефть дорожает на обострении геополитической ситуации

Сценарий 1: Конфликт ограничится сектором Газа. Тогда одним из возможных вариантов развития будет ужесточение США в отношении иранской нефти. В таком случае рост цен на нефть составит 3-4 доллара. И влияние на мировую экономику при этом сценарии будет минимальным.

Сценарий 2: Прокси война между Израилем и Ираном. В этом случае ожидается повышение цены на "черное золото" до 94 долларов за баррель (на 10 процентов). Рост мировой экономики притормозит до 0,3 процентных пункта, то есть мировой ВВП вырастет до 2,4 процента. Глобальное производство недосчитается 300 миллиардов долларов.

Подорожавшая нефть приведет к росту мировой инфляции на 0,2 процентных пункта до 6 процентов. Поэтому Центральные банки должны будут ужесточать денежно-кредитную политику. В США признали бессилие Запада перед Россией и Саудовской Аравией

Сценарий 3: Прямой конфликт между Ираном и Израилем. Этот сценарий маловероятен, но очень опасен. В первую очередь, нужно исходить, что обострится напряжение между сверхдержавами: США будут поддерживать Израиль, а Россия и Китай углубят связи с Ираном.

Цена на нефть устремится к 150 долларов за баррель. Мировая экономика вырастет только на 1 процентный пункт — до 1,7 процента. Глобальная инфляция составит 6,7 процента. В таких условиях Америке будет сложно выполнить целевой показатель по инфляции в 2 процента. Значит, бензин будет дорожать, а шансы Джо Байдена вновь стать президентом США будут резко уменьшены.