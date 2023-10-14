НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о готовности встретить президента России Владимира Путина у себя в стране, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Матвиенко оценила потенциал товарооборота России с Индией

"В целом, вы знаете, такой позитивный фон российско-индийских отношений, в том числе во многом благодаря взаимодействию наших лидеров: Владимира Владимировича Путина и господина Моди, которые находятся в постоянном рабочем контакте: и очном, и телефонном разговоре. Господин Моди сказал, что рад бы был видеть Владимира Владимировича в Индии. Полагаю, что у нас есть хорошая база и хорошая масштабная перспектива", — рассказала она журналистам.

Делегация российского парламента во главе с Матвиенко находится с визитом в Индии с 12 по 14 октября для участия в парламентском форуме (P20) стран "большой двадцатки" (G20).