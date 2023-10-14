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Моди был бы рад видеть Путина в Индии, заявила Матвиенко
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о готовности встретить президента России Владимира Путина у себя в стране, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "В... ПРАЙМ, 14.10.2023
общество , экономика, новости, россия, индия, владимир путин, нарендра моди
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о готовности встретить президента России Владимира Путина у себя в стране, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"В целом, вы знаете, такой позитивный фон российско-индийских отношений, в том числе во многом благодаря взаимодействию наших лидеров: Владимира Владимировича Путина и господина Моди, которые находятся в постоянном рабочем контакте: и очном, и телефонном разговоре. Господин Моди сказал, что рад бы был видеть Владимира Владимировича в Индии. Полагаю, что у нас есть хорошая база и хорошая масштабная перспектива", — рассказала она журналистам.
Делегация российского парламента во главе с Матвиенко находится с визитом в Индии с 12 по 14 октября для участия в парламентском форуме (P20) стран "большой двадцатки" (G20).