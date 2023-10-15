МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов сообщил РИА Новости, что в осеннюю сессию фракция подготовит законопроект о субсидировании инфляционного роста стоимости образования в течение 10 лет. В Минобрнауки оценили подход Запада к экспорту образования

"В предстоящую осеннюю сессию депутаты фракции ЛДПР подготовят законопроект, который позволит государству на протяжении ближайших 10 лет из федерального бюджета субсидировать инфляционный рост стоимости обучения по самым востребованным в госструктурах специальностям", — сообщил Леонов РИА Новости.

Это, например, "Информационная безопасность", "Управление проектами и процессами", "IT-архитектура", "Разработка и тестирование", "Управление данными", "Управление цифровой трансформацией", а также по таким классическим профессиям как врач, учитель, инженер, сообщил он.

Сегодня по закону об образовании вуз имеет право ежегодно повышать стоимость обучения в пределах годовой инфляции, отметил он.

"В среднем стоимость обучения в российских вузах в 2023 году выросла на 9%… И это ощутимая нагрузка на бюджет семьи, в которой есть молодой студент, обучающийся на коммерческой основе. В среднем годовое обучение гуманитария сейчас стоит 440 тысяч рублей, а технического специалиста — 480 тысяч рублей. Если опираться на данные министерства образования про 9% роста стоимость, то надбавка к оплате за год обучения в вузе составила порядка 40 тысяч рублей. Это соизмеримо с медианной зарплатой по стране", — заявил депутат.