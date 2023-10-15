СМИ: ЛДПР намерена субсидировать рост стоимости образования за счет бюджета
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов сообщил РИА Новости, что в осеннюю сессию фракция подготовит законопроект о субсидировании инфляционного роста стоимости образования в течение 10 лет.
"В предстоящую осеннюю сессию депутаты фракции ЛДПР подготовят законопроект, который позволит государству на протяжении ближайших 10 лет из федерального бюджета субсидировать инфляционный рост стоимости обучения по самым востребованным в госструктурах специальностям", — сообщил Леонов РИА Новости.
Это, например, "Информационная безопасность", "Управление проектами и процессами", "IT-архитектура", "Разработка и тестирование", "Управление данными", "Управление цифровой трансформацией", а также по таким классическим профессиям как врач, учитель, инженер, сообщил он.
Сегодня по закону об образовании вуз имеет право ежегодно повышать стоимость обучения в пределах годовой инфляции, отметил он.
"В среднем стоимость обучения в российских вузах в 2023 году выросла на 9%… И это ощутимая нагрузка на бюджет семьи, в которой есть молодой студент, обучающийся на коммерческой основе. В среднем годовое обучение гуманитария сейчас стоит 440 тысяч рублей, а технического специалиста — 480 тысяч рублей. Если опираться на данные министерства образования про 9% роста стоимость, то надбавка к оплате за год обучения в вузе составила порядка 40 тысяч рублей. Это соизмеримо с медианной зарплатой по стране", — заявил депутат.
https://1prime.ru/state_regulation/20231015/841985217.html