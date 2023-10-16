МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Нормальный рост экономики России в условиях нейтральной денежно-кредитной политики и действующих ограничений должен составлять два процента в год, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников. Решетников прокомментировал прогнозы по росту ВВП и уровню инфляции

"Нормальный рост нашей экономики – 2 процента при нормальном бюджетном импульсе, при нейтральной денежно-кредитной политике, учитывая все ограничения, которые у нас есть", — заявил Решетников, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Комитет в понедельник рассматривает проект федерального бюджета на 2024-2026 годы.

Министр объяснил, что ожидаемые в 2023 году темпы роста ВВП России на уровне 2,8 процентов связаны с фазой активного восстановления экономики после предыдущего спада.

"У нас темпы роста этого года и экономика проходила стадию восстановления активно, именно поэтому 2,8 процента надо рассматривать не как потенциальный темп роста, а как восстановление на фоне двух процентов падения в прошлом году", – сказал Решетников.

"Это хорошие восстановительные темпы роста", – уверен глава Минэкономразвития.

А прогнозируемый министерством на 2024 год рост ВВП на 2,4 процента, по его словам, это "приближение к потенциальным темпам роста, который мы в текущем режиме оцениваем в два процента".